Libia: Quartapelle (Pd), 'a Monaco apertura credito per Di Maio, Italia in E3'

(Roma, 16 feb. Adnkronos) - Alla riunione ministeriale dell’International Follow-Up Committee sulla Libia a Monaco Luigi Di Maio "incassa una apertura di credito: sulla politica estera l’Europa si muoverà in modo più coordinato. L’Italia farà parte del gruppo E3 che finora vedeva Francia, Germania e Inghilterra riunirsi sulle crisi più scottanti. Un buon primo passo soprattutto per la gestione Libia". Lo scrive in un tweet la deputata dem Lia Quartapelle.