Famiglia: Carnevali (Pd), 'misure previste investimento più importante'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Una legge delega di 24 mesi, quella presenta oggi dalla ministra Bonetti come collegato, che abbiamo visto nei principi e negli obiettivi, con l’impegno di rivederci per alcuni approfondimenti. In un quadro di politiche integrate a sostegno della famiglia non ci sono dunque più ostacoli per l’approvazione della legge delega su assegno unico universale e dote per accesso ai servizi, presentata dal Pd e in discussione da 6 mesi in commissione Affari sociali". Lo afferma Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera.

"Le misure complementari previste dalla ministra, insieme a quelle dei ministri Catalfo e Spatafora, e di riforma fiscale, rappresentano -aggiunge- un impegno del Parlamento e del governo nell’investimento più importante quale quello delle politiche per le famiglie e di contrasto alla denatalità”.