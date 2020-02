Mafia: Graviano, 'Io arrestato per un progetto voluto da più persone'

Reggio Calabria, 14 feb. (Adnkronos) - "Io sono stato arrestato per un progetto che è stato voluto da più persone. E' dimostrato dal fatto che ogni giorno ricevevo visite, e non so se venivano registrato. C'erano carabinieri, poliziotti. E alla fine mi hanno detto: 'Ora le accuseremo per tutte le stragi d'Italia, da qui non uscirà più. E poi ho ricevuto l'ordinanza di custodia cautelare di Roma". Lo ha detto il boss mafioso Giuseppe Graviano, deponendo in videoconferenza al processo sulla 'ndrangheta stragista a Reggio Calabria.