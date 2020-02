Mafia: Graviano, 'io accusato per le stragi perché Cangemi aveva astio nei miei confronti'

Reggio Calabria, 14 feb. (Adnkronos) - "Siamo stati accusati come mandanti delle stragi mafiose su indicazione di Salvatore Cangemi perché il collaboratore aveva astio nei nostri confronti. E poi si è aggiunto anche Vincenzo Sinacori, che aveva dell'astio con me". A dirlo è il boss mafioso Giuseppe Graviano nel processo sulla 'ndrangheta stragista in corso a Reggio Calabria.