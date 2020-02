Lega: domani Salvini a Milano, lancia tesseramento 2020

Milano, 14 feb. (Adnkronos) - Domani alle 15 Matteo Salvini sarà a Milano per il lancio della campagna di tesseramento del 2020. Il leader della Lega interverrà al gazebo in Piazza San Babila.

“Nel weekend la Lega per Salvini Premier scende in piazza a Milano per lanciare la campagna di tesseramento del 2020. Sarà un’occasione importante, per incontrare tanti Milanesi stanchi del Governo Conte e delusi dall’amministrazione Sala. In moltissimi ci hanno contattato in queste settimane perché vogliono entrare nel nostro partito e non vedevano l’ora di iscriversi alla Lega", dice il commissario della Lega a Milano, Stefano Bolognini.

“Soprattutto dopo il voto in Senato, per mandare a processo Salvini, la gente è stanca e arrabbiata con questo governo. Il tesseramento è l’occasione per diventare protagonisti delle nostre battaglie". I gazebo saranno collocati in tutta la città di Milano nelle giornate di Sabato 15 e Domenica 16 febbraio.