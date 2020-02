Incendi: due roghi nel palermitano, distrutti 8 ettari di macchia mediterranea

Palermo, 14 feb. (Adnkronos) - Due incendi sono divampati nel palermitano mandando in fumo circa 8 ettari di bosco e macchia mediterranea. Le fiamme sono divampate a Piana degli Albanesi, in località Lasi, e Monreale, nella zona di Portella Pozzillo. Sul posto è intervenuto il personale dei distaccamenti di Piana degli Albanesi e di Palermo-Villagrazia del Corpo forestale della Regione, due autobotti dei vigili del fuoco e, il forte vento e le zone impervie, hanno reso necessario anche l'intervento di un canadair.

Le fiamme sono state domate nel primo pomeriggio ma complessivamente sono andati distrutti circa 8 ettari di bosco e macchia mediterranea. Non si esclude l'origine dolosa e indagini sono in corso per risalire agli eventuali responsabili.