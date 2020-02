Immobili: Ag. Entrate, bonus facciate anche per gli affittuari

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Anche gli affittuari potranno usufruire del cosiddetto 'bonus facciate'. E' quanto precisa in una nota l'Agenzia delle Entrate. "Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario", sottolinea l'Agenzia delle Entrate.