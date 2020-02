Cannabis: Martelli, 'a volte una canna mi aiuta a dormire'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Claudio Martelli una volta venne fermato a Malindi con l'accusa di possedere della marijuana. “Uno spinello -racconta l'ex ministro ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1-. Per un giornalista ad un certo punto lo spinello però era diventato un rotolo... E' un falso, anche allora non c'era nessun reato”.

Ai conduttori che gli chiedono se si era mai fatto una canna, "come no, certo che sì", replica l'x leader socialista. “Capita, qualche volta”, anche oggi, per dormire, "qualche volta ha funzionato”.