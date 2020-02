Calabria: Conte, lavoriamo per stabilizzare 4mila precari comparto sanità

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Quello della sanità "è uno degli aspetti più drammatici, forse il più grave a livello nazionale. Una situazione drammatica in cui versa anche la sanità calabrese. C'é da fare molto: innanzitutto stiamo cercando di creare le premesse per stabilizzare da subito quattro mila precari del comparto salute qui in Calabria. Stiamo creando le premesse per risolvere i problemi ma ci vorrà del tempo". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alla domanda di una studentessa a Gioia Tauro, dove è giunto per presentare il piano per il Sud.

"Vi prenderei in giro - dice ancora Conte dopo aver snocciolato una serie di misure - se vi dicessi che da domani i problemi saranno risolti, ma stiamo creando le premesse per farlo".