Alitalia Sai: Gualtieri,'impressionato da indagini su ex manager'**

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Spero possano dimostrare la loro innocenza, ho fiducia nella magistratura". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla trasmissione 'Il mix delle 5' su Radio 1, dicendosi "impressionato" per l'inchiesta che vede indagate 21 persone tra vertici, ex componenti del cda, commissari e consulenti che si sono susseguiti negli anni in Alitalia.