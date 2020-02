A12: Mit, fino al 29 esenzione pedaggio su tratta da Sestri Levante a Rapallo

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Il concessionario Autostrade per l'Italia, su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "ha predisposto a partire dalla mezzanotte di sabato 15 febbraio la gratuità del pedaggio per il tratto Lavagna–Rapallo e Genova-Bolzaneto". L’esenzione, ancorché non necessaria, si legge in una nota del Mit, "trova giustificazione nelle limitazioni al traffico derivanti dai cantieri attivi. La misura è valida per tutte le classi di veicoli e sarà attiva fino al 29 febbraio, salvo un eventuale prolungamento se i lavori di manutenzione dovessero subire imprevisti slittamenti".

Si precisa che tale esenzione si aggiunge a quelle già attive da settembre 2018 nell’area cittadina genovese che prevedono la gratuità del pedaggio nel tratto Genova Est – Genova Ovest – Genova Bolzaneto sull’A12 e sull’A7.

Inoltre si ricorda che dal 9 gennaio 2020 grazie a una convenzione con i Comuni di Sestri Levante, Lavagna e Anas, stipulata a seguito dei lavori di manutenzione delle gallerie di Sant’Anna sulla SS1 Aurelia, è attivo uno sconto del 30% sul pedaggio per il percorso tra Sestri Levante e Lavagna, in entrata e uscita.