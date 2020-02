Vivendi: in 2019 fatturato +14,1%, utile netto adjusted a 1,74 mld (+50,5%)

Parigi, 13 feb. (Adnkronos) - Vivendi ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a 15,898 miliardi di euro, in crescita del 14,1% rispetto ai 13,932 mld del 2018. L'utile netto adjusted si attesta a 1,741 miliardi di euro, in rialzo del 50,5% rispetto ai 1,157 mld di euro nel 2018. Lo rende noto il gruppo francese in un comunicato.