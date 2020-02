Vitalizi: D'UVa, 'in piazza contro arroganza vecchia politica'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Vogliono riprendersi il vitalizio, ma noi non molliamo! Per come siamo fatti, e per il valore che hanno per noi queste battaglie a favore dell'equità e contro i privilegi, scendere in piazza è la cosa più naturale che possiamo fare. Manifesteremo pacificamente, ma con fermezza e orgoglio, assieme ai cittadini che vogliono difendere la giustizia sociale dall'arroganza della vecchia politica. Sabato 15 febbraio alle 14.00 in piazza Santi Apostoli a Roma è fondamentale la presenza di tutti". Lo scrive su Facebook Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera.

"Per dire -aggiunge- che non è giusto che a decidere sui vitalizi sia una commissione che al Senato è composta anche da chi ha diritto a prendere il vitalizio. È paradossale! C'è un interesse pubblico da difendere, contro gli interessi di pochi privilegiati. Facciamo sentire la nostra voce: la voce dei cittadini!".