Uccise marito nel 2002, statunitense arrestata in hotel Roma

Roma,13 feb. (Adnkronos) - - Era ricercata da tempo per l’omicidio del marito, brutalmente ucciso nel 2002. La notte scorsa, intorno alle 2, in via Arola 53, nella struttura Papillo hotel and resort, è stata arrestata Beverly Mc Callum, statunitense di 59 anni. La donna è stata arrestata dal reparto volanti.

La donna era ricercata in tutto il mondo dal 2018 perché accusata di aver ucciso, insieme ad altri due complici, il marito nello loro casa nel Michigan. La notte scorsa, grazie al servizio di controllo delle strutture ricettive, la sala operativa della questura di Roma, ha inviato un equipaggio della Polizia in un albergo di lusso nella zona di nord-ovest della Capitale perché una persona lì registrata risultava ricercata. Gli agenti del Reparto Volanti hanno trovato la cittadina statunitense di 59 anni, che viaggiava insieme al figlio adolescente.

I successivi accertamenti hanno stabilito che la donna dal 2018 era ricercata per aver commesso nel 2002, insieme a due complici, l'omicidio del marito. Il corpo dell'uomo era stato dato alla fiamme subito dopo il delitto e solo 13 anni dopo si era giunti all'identificazione della vittima. Quando la donna ha capito di essere nel mirino degli investigatori è fuggita dagli Usa per andare in Pakistan, e a quel punto è stato emesso un mandato di cattura, inserito a livello mondiale. Il provvedimento, gestito dal Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia Interpol-unità nazionale Europol-Sirene, è stato notificato alla 59enne che, al termine degli atti di rito è stata associata al carcere di Rebibbia a disposizione della Magistratura. Il figlio adolescente è stato 'preso in carico' dai Servizi Sociali del Comune di Roma.