Sicilia: test prenatali non invasivi a carico del Sistema sanitario, mozione della Lega all'Ars (2)

(Adnkronos) - Il gruppo della Lega all'Ars ha accolto le richieste provenienti dalle associazioni di neomamme che hanno chiesto "un tavolo in VI Commissione per poter verificare i requisiti dell’introduzione di questo esame anche in Sicilia. Caricarsi di questi costi - aggiunge Catalfamo - evita di sostenerne altri per l’amniocentesi e la villocentesi, considerati esami invasivi e inutili nelle prime settimane. Voglio ribadire che questo tipo di esame preventivo e non invasivo va sostenuto e introdotto proprio per la sua funzione di prevenzione e non per incentivare le pratiche di interruzione di gravidanza. E’ anzi uno strumento a sostegno della vita e della genitorialità".