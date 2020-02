Sicilia: nuovo modello per rilancio Centro trapianti, Razza 'obiettivo aumentare donazioni' (2)

(Adnkronos) - "E' un modello che vede la Regione siciliana riproporre quello che hanno già fatto altre regioni italiane con l'obiettivo di far crescere il numero dei donatori fino a raggiungere la media nazionale - ha sottolineato Razza - Il Centro regionale trapianti dovrà più capillarmente riorganizzare le attività in ogni singola unità e in ogni singolo reparto di rianimazione, fare diminuire il numero delle opposizioni alla donazione e coinvolgere sempre più la società siciliana in questa straordinaria battaglia di civiltà".

A gennaio, ha evidenziato l'assessore alla Salute, "finalmente la Sicilia ha staccato gli ultimi posti: sono aumentati i donatori, ma soprattutto sono diminuiti in modo rilevante le opposizioni. È un piccolo segnale, ci attendiamo però che il 2020 possa farci ritrovare i numeri delle donazioni che portarono la Sicilia ai primi posti in Italia nel 1994, dopo la vicenda di Nicolas Green". "Sicuramente questa è la sfida - afferma Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale Trapianti - Ci sono tanti pazienti che aspettano il trapianto e non si può procedere perché mancano i donatori".