Sicilia: Lo Curto (Udc), 'chiarezza su situazione finanziaria Foss'

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - Un’audizione congiunta delle commissioni Cultura e Bilancio dell’Ars per affrontare la "situazione di stallo" della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. Ad avanzare la proposta è la capogruppo Udc all'Ars Eleonora Lo Curto che, in un nota inviata ai presidenti delle due commissioni, chiede che vengano sentiti il presidente della Fo ss Maria Elena Volpes, il sovrintendente Antonio Marcellino, l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, il dirigente generale Lucia Di Fatta e i rappresentanti sindacali.

"La Foss sta vivendo un vero e proprio caos e da diversi mesi si susseguono voci su una precaria situazione economica dell’ente che, tra l’altro, riceve ingenti finanziamenti regionali - afferma Lo Curto - Ho chiesto un’audizione dei vertici del teatro Politeama per fare chiarezza e nello stesso tempo ho avviato un’azione ispettiva presso il Dipartimento Turismo volta a comprendere la reale situazione contabile. Intendo conoscere gli esiti dell’ispezione ordinata dall’assessorato regionale al Turismo e i verbali del collegio dei revisori. Non è possibile che ad oggi non si abbia certezza sulla presentazione, da parte del sovrintendente della Foss, del bilancio di previsione 2020 e del bilancio pluriennale. Se ciò fosse vero, ci troveremmo davanti ad una insanabile violazione delle previsioni statutarie, della quale si dovrebbe prendere atto senza indugi".