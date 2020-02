Sia: partnership con operatori scandinavi per pagamenti istantanei

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - Swedbank, la principale banca nei mercati nazionali di Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania, ha scelto Sia per abilitare i pagamenti istantanei collegandosi ad RT1, il sistema pan-europeo di Eba Clearing, e alla piattaforma di pagamenti real-time di TietoEvry, società finlandese attiva nei servizi digitali e software. Grazie a Sianet, l'infrastruttura di rete in fibra ottica ad alta velocità che utilizza una nuova tecnologia di messaggistica a bassa latenza per oltre 186mila chilometri, i clienti di Swedbank hanno già eseguito oltre 30 milioni di instant payment.

Il Payment Hub di TietoEvry consente, spiega una nota, "un’integrazione efficiente e sicura tra i sistemi di Swedbank e gli innovativi servizi di rete di Sia. Basata su un’architettura open, la soluzione agevola l'accesso ad altri sistemi senza la necessità di modifiche applicative. I clienti di Swedbank potranno beneficiare della concessione decennale ottenuta da Sia e Colt dalla Banca Centrale Europea come Network Service Provider per Esmig (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway)".