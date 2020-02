Prescrizione: al via Cdm, c'è riforma penale ma no lodo Conte bis

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - E' appena iniziato, con un'ora di ritardo, il Consiglio dei ministri che tra le altre cose dovrà varare la riforma del processo penale. Confermato che il lodo Conte bis, ovvero l'accordo sulla modifica della legge Bonafede sulla prescrizione, non verrà approvato nella riunione di questa sera. Assenti le ministre Iv. Dal ddl delega sul processo penale sono state stralciate le norme che riguardano il Consiglio superiore della magistratura e la stretta sulle toghe in politica, due temi che probabilmente verranno affrontati in un secondo momento.