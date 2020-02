Palermo: 10 dosi di crack in casa, arrestata pusher

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - Una donna di 37 anni è stata arrestata dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel suo appartamento in via Brigata Aosta, nel quartiere Montepellegrino, a Palermo, i militari hanno trovato dieci dosi di crack pronte per essere immesse sul mercato e 1260 euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente provento dell’attività di spaccio. La droga è stata posta sotto sequestro e la donna si trova nel carcere Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.