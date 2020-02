Milano: fermato rapinatore seriale di centri estetici

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - Rapinava centri estetici, minacciando clienti e dipendenti. E' stato fermato dalla polizia di Milano: si tratta di un 45enne kosovaro, che dovrà rispondere di rapina aggravata.

Le indagini, condotte dal commissariato Garibaldi-Venezia, sono iniziate dopo l'ultima, il 6 febbraio, in un centro estetico di via Melchiorre Gioia. Il 45enne avrebbe fatto irruzione nel negozio con volto parzialmente coperto da un cappuccio e uno scalda collo, avrebbe estratto un coltello a farfalla di grosse dimensioni intimando tutti di non muoversi e di consegnare il denaro. Le commesse, terrorizzate, sono rimaste ferme mentre l'uomo si è impossessato di tutti i soldi della cassa, dei cellulari delle dipendenti e del denaro di una delle clienti.

L'uomo risulta autore di almeno altre cinque rapine avvenute nell'arco del mese di gennaio, tutte in centri estetici, in orario di intensa attività. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la Sala cronisti della Questura di Milano.