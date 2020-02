Libia: Sciurba (Mediterranea), 'memorandum andava solo cancellato'

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Si tratta di poche e inutili righe per edulcorare l'essenza di un crimine. Ma il tema non è ciò che è scritto su un foglio di carta aggiunto a un accordo che andava solo cancellato: se un Paese è in guerra non si possono pagare le sue milizie per catturare i profughi che scappano e riportarli indietro". Così Alessandra Sciurba, presidente di Mediterranea Saving Humans, commenta le anticipazioni alla proposta di rinegoziazione del memorandum Italia-Libia.

"Ognuna delle torture, delle violenze, delle morti nei campi libici pesa sulla coscienza di questo governo - aggiunge - Davvero i cittadini e le cittadine di questo paese vogliono che i propri soldi siano usati per finanziare questa vergogna?".