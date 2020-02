Digitale: We are social, 6 ore connessi a internet al giorno, quasi 2 ore sui sociali

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - L'Italia si conferma un paese maturo, connesso, social, e con un trend di adozione in crescita per quanto riguarda sia Internet in senso ampio, sia le piattaforme social, sia le nuove tecnologie. Sono infatti quasi 50 milioni le persone online in Italia su base regolare, e 35 milioni quelle presenti ed attive sui canali social. In entrambi i casi, si registra un aumento rispetto alla rilevazione del 2019. E' quanto emerge dal rapporto di 'We Are Social' che analizza lo scenario social e digital a livello locale e globale. Non è solamente la quantità di persone presenti ed attive a crescere, ma anche il tempo passato online: spendiamo 6 ore connessi ad internet ogni giorno, e 1 ora e 57 minuti sui social, in aumento rispetto al dato rilevato nel 2019, che si era fermato a 1 ora e 51 minuti.