Air Italy: Ryanair, 'possibile assumere personale, non ci interessano slot’ (2)

(Adnkronos) - Sicuramente la possibilità di assumere ex personale di Air Italy aumenterebbero se la compagnia fosse in grado di realizzare la base a Olbia, è il ragionamento del manager. Oltre alle 30-40 persone dell'equipaggio che sarebbero necessarie per ogni nuovo aeromobile acquistato, "l'indotto indiretto potenziale sarebbe di 200 persone per ogni immobile basato".

Sui motivi che hanno portato la liquidazione di Air Italy, O'Brien non si sofferma: "Non sono un patologo dell'aviazione, faccio notare però che il personale navigante di Air Italy era solo il 50%, il nostro è l'80%".

Il vuoto lasciato da Air Italy potrebbe essere colmato eventualmente da Ryanair ma solo con nuovi aerei, di cui al momento "non c'è grande disponibilità". Sulla vicenda dei Boeing 737 Max, "non pensiamo saranno disponibili prima dell'estate 2021, su questo terremo la nostra view il più prudente possibile. Poi magari arrivano quest'anno, ma stiamo programmando i voli senza considerare l'arrivo dei Max per essere più prudenti".