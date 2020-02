Prescrizione: D'Incà, 'no emendamento governo al Milleproroghe'**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il governo non presenterà nessun emendamento sulla prescrizione al Milleproroghe". Lo conferma il ministro per i Rapporti col parlamento, Federico D'Inca'. Si sta lavorando a un lodo Conte ter? "L'obiettivo ora è lavorare sul milleproroghe per chiuderlo domani e portarlo in aula", risponde D'Incà ai giornalisti alla Camera.