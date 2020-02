Popolazione: Mattarella,'contrastare denatalità, con meno famiglie Paese più debole' (2)

(Adnkronos) - "Questo incontro di oggi -ha detto ancora il Capo dello Stato- è un'esortazione che, insieme, vorremmo dare a tutto il nostro Paese e alle istituzioni. Chi è anziano come me ha ben presente l'abbassamento di scala della natalità nelle generazioni. Due generazioni prima della mia i figli erano numerosi; poi si sono ridotti ancora. E questo è un problema che riguarda l'esistenza del nostro Paese".

"Quindi le famiglie non sono il tessuto connettivo dell'Italia, le famiglie sono l'Italia. Perché l'Italia non è fatta dalle istituzioni ma dai suoi cittadini, dalle persone che vi vivono, che la realizzano, la interpretano e la animano. E questo si svolge nelle famiglie. Per questo le esigenze sono davvero prioritarie".