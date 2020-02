Popolazione: Cottarelli, 'dati preoccupanti, soluzione c'è ma costa molto'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "L'Istat dice che in Italia la popolazione è in calo e le nascite ai minimi. Dati preoccupanti! La soluzione c’è ma costa molto. In Svezia la spesa per natalità è il doppio della nostra (in % di Pil). Ma loro spendono un sesto dell'Italia per interessi sul debito (in % di Pil)". Così in un tweet Carlo Cottarelli, il direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.