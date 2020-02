Milano: derby Inter-Milan, polizia arresta capo ultras interista

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Gli agenti della Digos di Milano hanno arrestato "in flagranza differita" il capo ultras dell'inter, Andrea Beretta. L'uomo era allo stadio, poche ore prima che iniziasse il derby Inter-Milan, in violazione del Daspo a suo carico: è stato riconosciuto dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dello stadio Meazza, mentre si trovava tra i tifosi nerazzurri pochi istanti dopo le cariche delle forze dell'ordine. Cariche che si erano rese necessarie dopo il lancio di bottiglie da parte degli ultras contro la polizia in piazzale Moratti. Beretta era già stato denunciato alcune settimane fa proprio per violazione del Daspo. Al momento, ha a suo carico due Daspo con scadenza nel 2023.