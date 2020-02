Migranti: odg Fi-Fdi, Senato dica no ad autorizzazione a procedere per Salvini'(3)

(Adnkronos) - Nell'ordine del giorno vengono quindi richiamati una serie di passaggi, riferiti alla memoria presentata da Salvini, relativi alle iniziative della presidenza del Consiglio per una redistribuzione nei Paesi dell'Unione europea dei migranti a bordo della Gregoretti. "Appare evidente -scrivono i presentatori dell'ordine del giorno- che meccanismi di ricollocamento con valenza sicura ed immediata non fossero operativi al 26 luglio 2019, essendo le procedure di redistribuzione degli immigrati tutt'altro che automatiche e anzi di complessa e problematica attuazione".

Soprattutto, si insiste nel documento presentato per sostenere il no all'autorizzazione a procedere, "l'immediatezza della presa in carico della vicenda da parte della presidenza del Consiglio rende del tutto inverosimile l'ipotesi di un'azione individuale del ministro Salvini, che operò invece in un contesto caratterizzato dalla compartecipazione operosa dell'esecutivo alla vicenda".

Una circostanza che emerge oggettivamente sia per le iniziative poste in essere, sia per la "mancanza di qualsivoglia esternazione in quei giorni da parte del presidente del Consiglio, atta a criticare le scelte del ministro Salvini e a prenderne conseguentemente le distanze separando la posizione del governo dalla posizione di Salvini". (segue)