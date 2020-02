Governo: Conte, 'con Cis Basilicata opportunità crescita territorio' (2)

(Adnkronos) - Sono 156 le proposte che saranno oggetto di valutazione, provenienti da 78 attori pubblici e privati. Tra questi: 64 sono Comuni; le due province, una associazione di Comuni, cinque associazioni e Fondazioni, cinque imprese e il Cnr.

Le proposte riguardano principalmente interventi per il rafforzamento dall’attrattività turistica come la riqualificazione dei centri storici, la valorizzazione del patrimonio ambientale. Ci sono poi progetti per il potenziamento infrastrutturale e anche per le connessioni logistiche e le strutture di servizi.

Da oggi seguiranno altre riunioni per esaminare i programmi già attivati e dotati di copertura finanziaria; per analizzare i livelli di progettazione delle proposte avviate e il loro stato di avanzamento; per decidere infine gli ulteriori interventi strategici fra quelli proposti dal territorio. All’esito di questa fase il Cipe stanzierà la necessaria copertura finanziaria.