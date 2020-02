Governo: Conte, 'con Cis Basilicata opportunità crescita territorio'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Al via il Tavolo istituzionale del Cis Basilicata. Alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi la prima riunione del programma di sviluppo del territorio lucano che porterà all’approvazione definitiva dei progetti proposti da Comuni, associazioni, imprese, consorzi.

All’incontro hanno partecipato il sottosegretario al Mise Mirella Liuzzi; l’ad di Invitalia Domenico Arcuri, in qualità di soggetto attuatore; il presidente della Regione Vito Bardi, i sindaci di Potenza Mario Guarente e di Matera Raffaello De Ruggieri; i prefetti di Potenza Annunziato Vardè e di Matera Rinaldo Argentieri, oltre ai tecnici dei vari ministeri competenti.

“Sono stato più volte in Basilicata in questi mesi. Oggi - ha dichiarato Conte - anche per questa regione parte finalmente l’iter per individuare, insieme a tutti gli stakeholders locali, una prima tranche di interventi strategici, di progetti sostenibili e investimenti da attuare con la sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo. Una nuova importante occasione di crescita per tutto il territorio regionale”.