Banca Ifis: utile netto 2019 a 123,1 mln (-16,1%), dividendo a 1,10 euro (+5%)**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Banca Ifis ha chiuso il 2019 con un utile netto pari a 123,1 milioni di euro, in calo del 16,1% rispetto ai 146,8 milioni di euro del 2018. L’utile per azione al 31 dicembre 2019 è pari a 2,30 euro. Lo rende noto Banca Ifis dopo che il Cda, presieduto dal vicepresidente Ernesto Fürstenberg Fassio, ha approvato oggi i risultati preliminari relativi all’esercizio 2019. Il 12 marzo 2020 verrà approvato il progetto di bilancio 2019. Il dividendo unitario stimato risulta in crescita del 5% rispetto all’esercizio precedente ed è pari a 1,10 euro per azione per un dividendo complessivo di 58,8 milioni di euro e un pay-out ratio del 47,8%.