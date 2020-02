Autostrade: Boutin (Asecap), 'contro Trattati Ue assegnare concessioni ad Anas senza gara'

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Il decreto Milleproroghe e l'articolo 35, in cui si prevede l'assegnazione all'Anas delle concessioni autostradali in caso di revoca o decadenza, violano il Trattato dell'Unione europea anche sul fronte degli aiuti di Stato. Lo afferma Christophe Boutin, presidente di Asecap, l'associazione europea delle società concessionarie di autostrade, ponti e tunnel a pedaggio, contattato dall'Adnkronos.

Le disposizioni dell'articolo 35 del Milleproroghe "consentono di assegnare ex lege le concessioni autostradali a un'autorità pubblica, l'Anas, che è essa stessa una concessionaria autostradale. Questa disposizione è in evidente violazione delle direttive Ue che regolano l'aggiudicazione delle concessioni, che impongono chiaramente una procedura selettiva e di gara prima di assegnare un contratto di concessione", spiega Boutin.

"Assegnare all'Anas, anche se temporaneamente, le concessioni autostradali senza gara d'appalto -continua il presidente di Asecap- viola anche il Trattato dell'Unione europea non solo in termini di concessione di diritti esclusivi a una società pubblica, ma anche in termini di aiuti di Stato, dato che Anas è una società che agisce nel mercato delle autostrade, in concorrenza con altre parti interessate nella gestione delle infrastrutture stradali".