Virus Cina: Renzi, 'incontrato ambasciatore cinese, mantenere amicizia'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Ho incontrato l’Ambasciatore cinese Li Junhua a Palazzo Giustiniani. Gli ho ribadito tutta la nostra amicizia e il sostegno per la difficilissima crisi che Pechino sta gestendo. Vogliamo dare una mano perché anche in questa vicenda così drammatica i rapporti di collaborazione e diplomatici siano mantenuti al livello che l’amicizia italo-cinese merita. Sono i momenti di difficoltà quelli in cui un’amicizia viene messa alla prova e consolidata. E noi siamo al fianco dei nostri amici cinesi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.