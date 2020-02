Semitec: a Carini sciopero di 8 ore, Fiom 'revoca licenziamenti e pagamento stipendi' (2)

(Adnkronos) - "C'è molta preoccupazione - affermano Angela Biondi, segretario generale Fiom Cgil Palermo, e Michele Mercurio, Rsa Fiom di Semitec - Con la cessione di Semitec da Siram al fondo Igi Investimenti ci si aspettava la ripresa commerciale, era stato annunciato l'arrivo di numerose commesse, ma di fatto siamo punto e a capo. Una situazione di crisi resa da noi ancora più grave dalla notizia di questi 8 licenziamenti".

L'estate scorsa, gli azionisti del fondo di investimenti hanno aperto a Palermo la Sicil Telekom e assunto altre 10 persone per creare lavoro aggiuntivo per la Semitec . "Il 21 gennaio, allo scadere dei tre mesi di prova, i primi due lavoratori non sono stati confermati e il 5 febbraio gli altri otto lavoratori sono stati tutti quanti licenziati per 'ristrutturazione aziendale', senza aver mai intrapreso alcuna attività per la Sicil Telekom - aggiungono Biondi e Mercurio – Tutti gli addetti Sicil Telekom hanno in realtà sempre svolto la loro attività in squadra con gli altri per le commesse Semitec. Nel frattempo, abbiamo assistito anche allo sfratto dalla sede di viale Michelangelo, a Palermo, alla zona industriale di Carini".