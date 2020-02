Prescrizione: si lavora a emendamento, possibile slittamento a domani**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Era attesa per oggi la presentazione dell'emendamento al Milleproroghe sulla prescrizione ma -si apprende a fonti parlamentari della maggioranza- potrebbe esserci uno slittamento a domani. Al momento il testo ancora non c'è, si spiega da fonti di governo. Gli uffici legislativi sono al lavoro per 'tradurre' l'accordo politico tra Pd-M5S e Leu raggiunto all'ultimo vertice a palazzo Chigi in un emendamento che sia 'inattaccabile' dal punto di vista dell'ammissibilità.