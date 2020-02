Prescrizione: Gelmini, 'Fi pronta a chiedere incontro a Mattarella'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - “Le polemiche intorno allo stop alla prescrizione tengono ancora alta la tensione all’interno della maggioranza. In questo scenario - auspicando che Iv conduca la battaglia fino in fondo - Pd e M5S non smentiscono l’utilizzo dello strumento dell’emendamento al dl Milleproroghe per inserire in legislazione il cosiddetto lodo Conte bis". Lo sottolinea in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Uno strumento - secondo la giurisprudenza costante della Consulta - inammissibile e incostituzionale, contro il quale ci opporremo con forza e determinazione. Il presidente della Camera, Roberto Fico, non può consentire una simile forzatura procedurale e deve chiaramente far emergere il buon senso contro la protervia della maggioranza".

"Se a Montecitorio fosse avallato questo assurdo emendamento, Forza Italia è pronta a chiedere udienza al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, affinché vengano salvaguardate le prerogative delle Camere e la regolarità dei lavori parlamentari”, conclude.