Industria: Mef, recupero a gennaio, rischio frenata con virus cina a febbraio**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "I più recenti indicatori di attività economica e le indagini presso imprese e consumatori mostrano un significativo miglioramento nel mese di gennaio, in particolare per la produzione industriale. Tuttavia, questo recupero potrebbe interrompersi in febbraio, anche a causa del coronavirus". Così in una nota il ministero dell'Economia e delle Finanze commentando il dato sulla produzione industriale. "L’economia internazionale - sottolinea il Mef- dovrebbe poi riprendere il proprio slancio non appena sarà superata la fase più acuta dell’epidemia, plausibilmente nel secondo trimestre dell’anno. Le prossime previsioni del Governo verranno presentate nel Def di aprile, quando saranno disponibili indicazioni più solide sull’evoluzione dell’economia italiana nel 2020".