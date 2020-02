Imprese: i manager, per rilanciare crescita Europa investire su tecnologia e sostenibilità (3)

(Adnkronos) - Il 40% degli interpellati non prevede ricadute sulla profittabilità della propria azienda per effetto di nuovi interventi normativi. Sulle minacce che potrebbero condizionare la crescita e lo sviluppo del proprio business, secondo gli imprenditori italiani interpellati il 47% teme gli effetti di politiche nazionalistiche all’interno dell’Ue, il 40% la concorrenza portata dai nuovi Paesi e il 30% gli effetti della Brexit, con il 53% delle imprese che teme una contrazione degli scambi con il Regno Unito.

Infine nei prossimi cinque anni il 43% dei manager prevede una crescita negli organici della propria azienda, contro un 53% che non vede significative variazioni. “I dati della ricerca, e quelli italiani in particolare, confermano l’estrema capacità delle medie-piccole imprese italiane di sapersi adattare alle mutate condizioni dei mercati, senza tuttavia perdere di vista l’innovazione e la ricerca delle migliori competenze” sottolinea Simone Del Bianco, managing partner di Bdo in Italia. “È necessario uno sforzo progettuale e strategico, alla cui implementazione le imprese dovranno dedicare risorse adeguate”.

Bdo Italia annuncia anche l’avvio della quarta edizione del Premio Mario Unnia Talento & Impresa, riconoscimento che si propone di valorizzare le aziende italiane portatrici di idee innovative, capaci di unire il talento e l’impresa.