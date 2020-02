Foibe: Casellati, Fico e Conte vedono presidente Federazione esuli

Roma, 10 feb.(Adnkronos) - Prima delle celebrazioni in Aula al Senato, appena cominciate, per il Giorno del Ricordo in memoria di tutte le vittime delle foibe, il premier Giuseppe Conte, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico hanno incontrato, in Sala Pannini, il presidente della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati Antonio Ballarin.