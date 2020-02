Foibe: Casellati e Conte consegnano medaglie e diplomi in memoria vittime

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il premier Giuseppe Conte, prima delle celebrazioni in Aula al Senato per il Giorno del Ricordo, hanno consegnato in Sala Koch delle medaglie e dei diplomi in memoria di undici vittime delle foibe, che sono stati ritirati dai familiari.