Virus Cina: Bernini, 'da ministero Salute su studenti tardivo buon senso'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La circolare per le scuole del ministero della Salute, che tra mille contorsioni linguistiche invita di fatto i bambini tornati dalla Cina a restare a casa fino alla certezza che non abbiano contratto il Coronavirus, è un tardivo atto di buonsenso". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Avevo posto il problema già nel vertice di lunedì scorso a Palazzo Chigi, così come avevano fatto i governatori del nord, ma per alcuni giorni ha prevalso la demagogia. Era chiaro fin dall’inizio -aggiunge- che una misura del genere era necessaria non certo per ghettizzare la comunità cinese, ma per affermare quel principio di massima precauzione a cui ora fa riferimento il ministero della Salute".