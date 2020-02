Sicilia: Musumeci, 'Mi ricandido? Se riuscirò a a fare il 60 per cento delle cose annunciate'**

Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - "Mi ricandido nel 2022? Non ho la presunzione di dirlo adesso. Voglio vedere se in questi tre anni riuscirò a fare almeno il 60 per cento delle cose per le quali ho chiesto e ottenuto il consenso dei siciliani". Lo ha detto Nello Musumeci a L'Intervista di Maria Latella su Sky.