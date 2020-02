Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (2)

(Adnkronos) - "Per le imprese artigiane dell'Isola – spiegano Giuseppe Pezzati ed Andrea Di Vincenzo, presidente e segretario regionale di Confartigianato Sicilia - restano in flessione tre su quattro dei macro-settori esaminati: manifatturiero, costruzioni e servizi alle persone". Per quanto riguarda il manifatturiero, il risultato negativo "va correlato alla frenata del commercio internazionale determinato da diverse situazioni di difficoltà sul fronte socio-economico di natura geopolitica che interessano svariati Paesi a cui è destinato il made in Sicilia".

"I nostri artigiani - evidenziano da Confartigianato Sicilia - soffrono per una scorretta politica fiscale italiana, per le politiche tariffarie e dei dazi. La dinamica dei prestiti, inoltre, non aiuta le piccole imprese facendo sì che ogni giorno diventa sempre più difficile restare sul mercato ed essere competitivi". Per quanto riguarda invece il settore delle Costruzioni, non bisogna dimenticare "che è il settore che ha perso di più a seguito degli 'anni di crisi'".