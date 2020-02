Sanremo, al via la finaleLa classifica provvisoria

(Adnkronos) - Inizio in grande stile per la serata finale di Sanremo 2020, che si è aperta con l'entrata in scena, dalla scalinata del teatro, della banda dei Carabinieri che suona l'Inno di Mameli, e tutto il pubblico dell'Ariston in piedi a cantare e a renderle omaggio. "Un simbolo che unisce tutta l'Italia", è la presentazione di Amadeus. Il pubblico canta, molti hanno la mano sul cuore mentre la banda suona diretta dal maestro Massimo Martinelli. La finale è cominciata.

Poi Amadeus annuncia la classifica provvisoria. Sul gradino più alto del podio in questo momento c'è Diodato seguito da.... e da Francesco Gabbani.

E' Mara Venier la prima a scendere le scale rigorosamente scalza come promesso. La conduttrice si è tolta le scarpe prima di percorrere la scalinata del teatro e arrivare sul palco da Amadeus. In smoking 'total black', è stata accolta dal padrone di casa dell'Ariston che ha consegnato le chiavi del teatro annunciando che domani, come ogni anno all'indomani della finale, ci sarà la diretta di 'Domenica In' direttamente dal palco del festival, condotta dalla Venier.