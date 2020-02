Palermo: Confartigianato e Ente Parco insieme per promuovere eccellenze delle Madonie (2)

(Adnkronos) - "Coniugare il nostro lavoro, il nostro amore per gli artigiani e le micro e piccole imprese alle realtà presenti nei comuni delle Madonie è per noi motivo d’orgoglio - afferma Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Palermo – Il nostro impegno, se inserito in un contesto turistico, può contribuire a portare sviluppo ed economia. Crediamo molto nel valore del turismo, lo diciamo da sempre, in ogni occasione. Attorno al turismo ruotano tutti i settori dell’artigianato. Se il turismo funziona, funziona l’economia e funziona l’impresa. E viceversa. Questa intesa con il Parco non può che portare presto buoni frutti".

Confartigianato Palermo, grazie all’Ancos, l’associazione di promozione sociale, ha anche donato all’Ente Parco un defibrillatore semiautomatico (Dae) che sarà collocato a Madonnuzza, frazione di Petralia Soprana.