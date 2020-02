M5S: Musumeci, 'non può sostenere all'infinito tesi superiorità genetica'

Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle non può sostenere all’infinito la tesi della superiorità genetica. Non esiste la superiorità in politica e chi pensa di poterla imbastire alla fine è costretto a dover cedere le armi perché non regge a lungo". Lo ha detto Nello Musumeci, governatore siciliano a L'Intervista su Sky.