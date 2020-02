E. Romagna: Musumeci, 'non ha vinto il Pd ma è stata una vittoria personale di Bonaccini'

Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - "In Emilia Romagna non ha vinto il centrosinistra, non ha vinto il Pd che non ha guadagnato una posizione, ma ha vinto il Presidente Bonaccini. Ha vinto il bravo amministratore che ha saputo parlare alla sua terra. Accreditarla come una vittoria del Pd mi sembra esagerato". Così il Governatore siciliano, Nello Musumeci a L'Intervista di Maria Latella su Sky.