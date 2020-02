Riforme: martedì vertice maggioranza con D'Incà**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - E' stato fissato per martedì prossimo un vertice di maggioranza con il ministro Federico D'Incà. Si tratta dell'avvio di un nuovo tavolo delle riforme. "I temi non sono stati stabiliti,", si spiega. Sono diverse le questioni che le varie forze politiche intendono mettere sul tavolo. Tra i dem si parla di cancellierato e sfiducia costruttiva da 'abbinare' al proporzionale con soglia al 5 per cento, sul modello del sistema tedesco. Per i 5 Stelle c'è il tema del referendum propositivo.