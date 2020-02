Prescrizione: Renzi, 'danni devastanti per avvocati'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "C’è il coronavirus, il frecciarossa, il crollo del PIL, ma ci costringono a parlare di prescrizione. L’accordo di ieri di Pd e 5Stelle produce 'danni devastanti' per gli avvocati. Non capisco perché insistano a dire No al #LodoAnnibali. Forse perché loro non amano essere definiti garantisti. Noi invece sì". Lo scrive su twitter Matteo Renzi.